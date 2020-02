MediaWorld, volantino Red Price: offerte su PS4 Pro, DualShock e Nintendo Switch

MediaWorld lancia il nuovo volantino, intitolato Red Price, con interessanti offerte sull'acquisto di PS4 Pro, controller DualShock e giochi per Nintendo Switch.



È possibile portarsi a casa il bundle con PlayStation 4 Pro e Fortnite al prezzo di 299,99 euro anziché 409: una cifra davvero invitante per mettere le mani sul modello più potente della console Sony.



Per quanto riguarda invece i controller DualShock 4, rigorosamente in versione V2, li si può acquistare in quattro differenti colorazioni al prezzo di 49,99 euro anziché 69,99: anche qui un bel risparmio rispetto al listino ufficiale.



Infine i giochi per Nintendo Switch, con tre titoli d'eccellenza disponibili a 49,99 euro anziché 59,99: si tratta di Pokémon Spada, Pokémon Scudo e Luigi's Mansion 3, dunque alcune fra le più recenti produzioni della casa di Kyoto.



Il volantino include naturalmente anche tantissimi sconti sui televisori, come ad esempio lo straordinario LG OLED 55B9PLA ad appena 1299 euro anziché 1699. La lista completa delle TV in promozione la trovate cliccando qui.