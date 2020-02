E3 2020: la lista dei partecipanti spunta online, ma è ancora parziale

Emerge online la lista dei partecipanti dell' E3 2020 , ancora parziale ma al momento ufficiale, salvo ulteriori defezioni, attraverso un grosso leak che ha praticamente anticipato tutti i contenuti del sito ufficiale dell'evento, visto che questo sarebbe dovuto essere visibile solo a partire dal 13 febbraio. Si tratta ancora di una lista incompleta, come riportato sul sito stesso, ma consente già di avere un'idea di alcuni dei principali publisher che saranno presenti nel corso dell'evento, con possibili aggiunte ulteriori e alcuni nomi noti che non sono ancora riportati ma dovrebbero comunque essere inseriti all'interno, come Microsoft e Nintendo. Queste dunque l'elenco delle compagnie partecipanti all'E3 2020, in base ai dati attuali:

Altri publisher e team di sviluppo si aggiungeranno probabilmente in seguito ma al momento questi sono quelli confermati, salvo possibili defezioni dell'ultimo minuto, visto che ormai non si sa più esattamente cosa aspettarsi.



Dopo la famosa mancanza di Sony, infatti, proprio oggi è emerso che Geoff Keighley non ci sarà, cancellando dunque l'E3 Coliseum. Anche la minaccia rappresentata dal Coronavirus non è da sottovalutare, visto che questa ha già portato alla cancellazione del Mobile World Congress 2020 e potrebbe spingere a ulteriori assenze anche per l'E3 2020, in ogni caso mancano ancora diversi mesi all'evento ed è difficile fare previsioni.