Godfall: il gioco PS5 e PC ha una serie di wallpaper dedicati ai suoi protagonisti

Godfall è un titolo alquanto atteso essendo uno dei primi annunciati per PS5, oltre che per PC, dunque può risultare interessante per molti utenti la recente pubblicazione di una serie di wallpaper ufficiali del gioco Gearbox Publishing sviluppato da Counterplay, che mostrano in particolare i vari combattenti protagonisti.



Non si tratta dunque proprio di immagini del gioco, quanto di elementi estetici caratterizzanti per Godfall, con immagini in alta risoluzione dedicate ai singoli combattenti principali presenti all'interno di questo particolare action RPG. Come visibile anche nei primi video pubblicati, i personaggi in questione hanno la caratteristica di essere interamente ricoperti da complesse armature che uniscono elementi medievali, fantasy e futuristici.



Potete vedere le immagini riportate nella galleria qua sotto, oppure potete scaricarle singolarmente in 4K sul sito ufficiale aperto da Gearbox per Godfall. Annunciato ai Game Awards 2019, il gioco ha catturato l'attenzione soprattutto per essere uno dei pochi giochi di lancio confermati per PS5, mostrandosi successivamente anche in un video di gameplay completo.



Non sono ancora molte le informazioni al riguardo, ma da quanto è emerso sembra essere un action RPG in stile hack and slash con elementi "looting-slashing" che richiamano un po' Diablo e un po' gli action in terza persona più classici, ma tutto caratterizzato da questa particolare ambientazione che mischia elementi pseudo-medievali, fantasy e fantascientifici. Non c'è ancora una data di uscita riguardante Godfall ma il lancio previsto per "Holiday 2020" fa pensare appunto a un'uscita contemporanea con il lancio di PS5.