Vodafone: minuti e 50GB a 7 euro per tornare dall'operatore, entro il 24 febbraio 2020

Comincia in queste ore una nuova campagna di SMS winback targata Vodafone Italia: un certo numero di clienti selezionati potrà tornare in Vodafone usufruendo di un'offerta speciale, la Vodafone Special 50 Edition. Vediamo tutti i dettagli.

La Vodafone Special 50 Edition dell'iniziativa Torna in Vodafone dell'operatore storico italiano Vodafone Italia propone contenuti senza dubbio interessanti: minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile, 50 GIGA di internet in 4G, e tutto questo al prezzo di abbonamento mensile di 7 euro, particolarmente conveniente. Ecco l'SMS che l'operatore sta inviando ad alcuni clienti: "Torna in Vodafone! Solo per te 50 Giga in 4G, minuti illimitati verso tutti a 7 euro al mese, costo SIM a 10 euro e per dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo vai su voda.it/wb1. Vieni nei nostri negozi entro il 24 Febbraio 2020 per attivare l'offerta."

Per partecipare all'iniziativa basterà quindi recarsi in un centro Vodafone Italia dopo aver ricevuto il suddetto SMS, ma attenzione: l'operazione è valida fino al 24 febbraio 2020, salvo proroghe. Dunque avrete di tempo fino a lunedì prossimo.