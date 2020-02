Final Fantasy 7 Remake, spazio occupato dall'installazione mostruoso

L'installazione di Final Fantasy 7 Remake potrebbe occupare una quantità di spazio davvero mostruosa sull'hard disk di PS4. Si parla di più di 100GB al lancio, cifra destinata a salire con i successivi aggiornamenti. Il dato è stato ricavato da una foto fatta al retro della copertina giapponese del gioco finita online.



Com'è noto Final Fantasy 7 Remake sarà distribuito su due Blu-Ray, quindi non stupisce che occupi così tanto spazio. Evidentemente Square Enix ha deciso di non risparmiare sulle risorse impiegate, lasciando tutto della massima qualità possibile.



Come sempre in questi casi il nostro consiglio è quello di acquistare un hard disk esterno o di liberare un po' di spazio dall'hard disk di PS4 togliendo di torno tutti quei giochi che magari non si avviano più da mesi o, addirittura, anni.



Final Fantasy 7 Remake non è il primo gioco a installare una quantità di dati così ingente. Anche titoli quali Gears 5 e Red Dead Redemption 2, per citarne altri due, hanno dei requisiti decisamente elevati.



Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Final Fantasy 7 Remake è un'esclusiva temporale per console PlayStation. Dopo un anno sarà possibile giocarci anche su altri sistemi.





Final Fantasy VII Remake will be over 100GB pic.twitter.com/WNgBjpgGD7 — Pixelbuster (@Nitomatta) February 17, 2020