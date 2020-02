Nintendo Switch Lite, variante Coral in arrivo in Giappone

Nintendo ha annunciato che dal 20 marzo 2020 sarà disponibile in Giappone la variante Coral di Nintendo Switch Lite, ossia una nuova colorazione della versione solo portatile della console. Come le altre costerà 19.980 yen e si affiancherà alle varianti già sul mercato da tempo: turchese, grigia e gialla.



La variante Coral di Nintendo Switch Lite sarà prenotabile a partire dal 7 marzo 2020. Purtroppo non ne è stato ancora annunciato l'arrivo in occidente, anche se è probabile che la potremo acquistare anche dalle nostre parti, prima o poi.



Nintendo non è nuova a proporre varianti delle sue console slegate da bundle e iniziative speciali. Si tratta anzi di una pratica che porta avanti con regolarità da anni, soprattutto in ambito portatile. Nintendo Switch Lite è la versione solo portatile di Nintendo Switch, pensata per chi vuole utilizzare la console soltanto in mobilità. È compatibile con quasi tutti i giochi di Nintendo Switch e ha un prezzo leggermente inferiore a quello della versione standard della console.