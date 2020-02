Warface, uscita a sorpresa su Nintendo Switch

Warface, lo sparatutto free-to-play sviluppato originariamente da Crytek e già disponibile per una moltitudine di piattaforme, è stato lanciato a sorpresa su Nintendo Switch ed è quindi scaricabile liberamente dal Nintendo eShop. Per 'a sorpresa' intendiamo che il lancio è avvenuto senza grosse cerimonie e senza alcuna comunicazione preventiva.



Warface per Nintendo Switch è stato pubblicato prima in Australia, quindi ha raggiunto tutti gli altri territori del globo. Il gioco è attualmente composto da più di 50 mappe multigiocatore che ospitano diverse modalità sia PvP, sia PvE. Leggiamo i dettagli tratti dalla descrizione ufficiale del gioco:



Warface è un moderno sparatutto MMO in prima persona con milioni di fan in tutto il mondo. Offre intense modalità PvP, emozionanti missioni PvE e assalti affrontabili con quattro classi diverse e un vasto arsenale personalizzabile.



PvP intenso

Più di dieci modalità multigiocatore con decine di mappe, dai grandi classici sparatutto a esperimenti innovativi. In più, un elaborato sistema di partite classificate con ricompense uniche attende i nostri eroi.



PvE emozionante

Gioca con i tuoi amici in intense missioni online o cimentati in assalti totali con molteplici livelli di difficoltà e bottini epici.



Classi diverse

Fuciliere, Medico, Ingegnere e Cecchino al tuo servizio. Penetra le difese nemiche con mitragliatrici pesanti, rianima i tuoi compagni di squadra, piazza mine nei corridoi o fai fuori i nemici con colpi precisi: decidi tu quale strategia adottare!



Vasto arsenale personalizzabile

Centinaia di armi personalizzabili con mirini, impugnature, tromboncini e mimetizzazioni per ottenere le prestazioni migliori in base alle tue preferenze.