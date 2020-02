Amazon, offerte e sconti videogiochi e informatica del 18/2/2020

Le offerte Amazon di oggi sono tutte dedicate al gaming con tre grandi classici delle periferiche Logitech, le ottime cuffie Astro A40 TR in bundle con mixer audio, un monitor 4K a prezzo decisamente basso e una serie di portatili tutti dotati di GPU discreta, in alcuni casi sufficiente per giocare in 1080p a framerate sostenuti.



