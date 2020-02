PS5, sei milioni di unità vendute entro marzo 2021, secondo un'analista

Secondo l'analista giapponese Hideki Yasuda della compagnia Ace Research Institute di Osaka, PS5 potrebbe vendere più di sei milioni di unità entro il 31 marzo 2021, ossia entro la chiusura del prossimo anno fiscale che inizierà il 1° aprile 2020. Considerando che PS5 dovrebbe arrivare sul mercato nell'autunno 2020 si tratterebbe di una partenza decisamente ottima per la console di Sony. Sempre secondo Yasuda, l'anno successivo PS5 venderà almeno 15 milioni di unità.



C'è da notare che l'analisi di Yasuda non poteva tenere conto degli effetti del Coronavirus cinese, visto che risale a qualche tempo fa ed è stata tradotta solo ora in inglese. Il problema in questo caso è che, come paventato da molti, la produzione di PS5 potrebbe essere rallentata dal diffondersi dell'epidemia, come del resto sta accadendo a tutti gli apparecchi tecnologici prodotti in Cina, compre le console attualmente sul mercato come Nintendo Switch.



In generale l'arrivo sul mercato di PS5 rimane ancora un mistero. Sony non ha presentato la sua console ufficialmente, limitandosi a dire quando arriverà sul mercato. Si parla di un evento dedicato a PS5 ad aprile, ma è ancora da confermare. Lo stesso vale per la rivale Xbox Series X, di cui però conosciamo già il design.