Fortnite Il Pacchetto Iris disponibile su PlayStation 4 in Italia, dettagli e prezzi

Nel momento in cui scriviamo Il pacchetto Iris di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 è disponibile per l'acquisto su PlayStation 4, anche in Italia; nelle prossime ore dovrebbe diventarlo anche su Xbox One, Nintendo Switch, PC, dispositivi mobile android e iOS.

Vediamo dunque i dettagli del Pacchetto Iris di Fortnite Capitolo 2, il cui rilascio su Fortnite Capitolo 2 era cominciato già nella giornata di ieri. Nel momento in cui scriviamo annotiamo, tra i contenuti, 600 V-buck, il Costume Iris con stile aggiuntivo (una Skin), il dorso decorativo Rondor e il piccone Ascia pop.

Il pacchetto Iris di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 viene proposto al prezzo di 4,99 euro; ciò rende particolarmente conveniente il rapporto prezzo-contenuti del pacchetto, considerando che anche solo i 600 V-buck avrebbero un costo di 6 euro se acquistati da soli.