Netflix, marzo 2020: nuovi film e serie tv in arrivo

Netflix sta per aggiornare il suo catalogo con l'arrivo delle novità previste per marzo 2020, tra nuovi film e serie TV previsti per gli abbonati al servizio video e dopo le numerose introduzioni viste nel mese di febbraio.



Netflix a marzo 2020 vedrà dunque l'arrivo di una seconda mandata di film d'animazione dello Studio Ghibli, proseguendo con l'iniziativa già avviata nel mese in corso, oltre all'arrivo di nuove serie TV come le nuove stagioni di Ozark e Kingdom.



Il mese di marzo vedrà peraltro il lancio ufficiale in Italia del nuovo servizio in streaming Disney+, dunque aumenterà considerevolmente la concorrenza tra le iniziative di questo tipo dalle nostre parti. Vediamo dunque l'elenco delle novità annunciate finora da Netflix per il mese di marzo 2020, che a questo punto dovrebbero rappresentare il catalogo completo delle offerte per il mese in arrivo.



Film Originali

6 marzo - SPENSER CONFIDENTIAL

6 marzo - GUILTY

6 marzo - IL SILENZIO DELLA CITTÀ BIANCA

6 marzo - JONAS

13 marzo - GO KARTS

13 marzo - LOST GIRLS

20 marzo - IL BUCO

20 marzo - MASKA

20 marzo - ULTRAS

27 marzo - IL SOMMELIER