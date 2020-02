Disney+, l'abbonamento annuale è disponibile da oggi a un prezzo speciale

Disney+ sta per arrivare. L'atteso servizio di streaming della casa di Topolino sarà disponibile il mese prossimo anche in Italia. Per questo motivo Disney Italia ha varato un'interessante offerta di lancio. Da oggi fino al 23 marzo 2020 ci si potrà abbonare a Disney+ a un prezzo speciale, ovvero €59,99 all'anno.



Disney+ sarà poi disponibile a partite dal 24 marzo 2020, tutti i dettagli e le informazioni sulle modalità di abbonamento sono disponibili su DisneyPlus.com. Una volta terminata la promozione il prezzo standard di abbonamento sarà di €6.99 al mese o €69.99 all'anno.



Disney+ è il servizio di streaming pensato da Disney per distribuire direttamente tutti i suoi film, da Star Wars ai lungometraggi animati, passando per gli eroi della Marvel. Secondo i piani della casa di Topolino questo servizio si concentrerà sulla qualità più che sulla quantità.



Ecco tutti i dettagli del servizio che emergono dal comunicato stampa:



Su Disney+ i fan di tutte le età avranno modo di sperimentare gli straordinari contenuti degli iconici brand Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic, assieme a programmi originali in esclusiva, lungometraggi e formati corti, serie e documentari prodotti appositamente per la piattaforma.



Al momento del lancio, su Disney+ saranno disponibili 25 originali esclusivi, tra questi l'attesissima serie The Mandalorian, prodotta e scritta da Jon Favreau.



Tra i tanti programmi disponibili su Disney+ al momento del lancio High School Musical: The Musical: The Series, versione moderna e creativa del franchise di successo con meta riferimenti, un nuovo stile documentaristico e una colonna sonora che, con 9 nuove canzoni originali, rende omaggio al film omonimo; The World According To Jeff Goldblum, un'esplorazione del meraviglioso e, a volte, sorprendente mondo degli oggetti a noi più familiari; sarà inoltre disponibile l'ultima stagione inedita di The Clone Wars uno dei più acclamati capitoli della saga di Star Wars.



Tra i nuovi film in esclusiva che saranno disponibili su Disney+ dal 24 marzo, Togo una appassionante storia vera che vede protagonista il 4 volte candidato all'Oscar Willem Dafoe; Stargirl, un'originale storia di formazione basata sul best-seller omonimo; Timmy Failure: Mistakes Were Made, le esilaranti vicende di Timmy e un enorme orso polare; Lilli e il vagabondo, il remake senza tempo del classico d'animazione del 1955.



Il lancio di Disney+ vedrà anche il debutto di 3 nuove serie targate Marvel, si comincia con The Falcon and the Winter Soldier, con Anthony Mackie e Sebastian Stan. Elizabeth Olsen e Paul Bettany tornano nei panni di Scarlet Witch e Vision nella nuova serie WandaVision; Tom Hiddleston è pronto a riprendere il ruolo del cattivo più amato di sempre in Loki. E ancora altre 3 serie prossimamente in arrivo: Ms. Marvel, Moon Knight e She-Hulk.



Al momento del lancio, gli abbonati potranno vivere l'esperienza di Disney+ sulla maggior parte dei dispositivi mobili connessi, compresi console per gaming, lettori multimediali e smart TV. Sarà possibile accedere a 4 stream simultanei in alta qualità e senza interruzioni pubblicitarie per download multipli. Gli utenti potranno fruire inoltre di suggerimenti personalizzati e avranno la possibilità di impostare fino a sette diversi profili. Sarà inoltre possibile impostare profili per bambini con interfaccia a navigazione facilitata e accesso a contenuti adatti alla loro età.