Disney+ contro Netflix: meglio la qualità della quantità

Disney+ vuole privilegiare la qualità sulla quantità, a differenza di Netflix. Questo è ciò che ha fatto capire Bob Iger, il CEO di Disney, durante il recente resoconto finanziario della compagnia, lanciando una stoccata nemmeno troppo velata al concorrente diretto.



Bob Iger: "È evidente che gli spettacoli originali sui quali abbiamo deciso di investire, The Mandalorian in testa, hanno funzionato. Eravamo coscienti di avere a disposizione per il lancio solo una modesta quantità di contenuti originali e che li avremmo incrementati solo con il tempo. Guardando la cosa in prospettiva, non siamo a disagio... credo che la decisione di puntare sulla qualità e non solo sulla quantità sia giusta e stia funzionando."



Parafrasando, per Disney Netflix può fare quante serie mediocri vuole, tanto poi basta una The Mandalorian per fare meglio. Probabilmente Disney si aspetta che serie come WandaVision e The Falcon and the Winter Soldier, entrambe di Marvel, facciano risultati simili. Del resto Disney è partito alla grande. Pensate che il servizio conta già 28 milioni di abbonati.



Disney di suo è cosciente che la competizione è forte, ma è sicura delle sue possibilità: "Ovviamente lo spazio si sta per affollare di concorrenti, ma non ce n'è nessuno come noi."