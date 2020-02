iOS 13.4: gli iPhone potranno sbloccare e accendere le auto con Apple CarKey

Oggigiorno gli iPhone egli smartphone in generale possono fare quasi qualsiasi cosa, e interagiscono con la vita degli acquirenti in tanti modi. Per esempio: sapete che presto gli iPhone potranno sbloccare e accendere le auto? Ecco le novità che ha in serbo Apple nei prossimi mesi.

Grazie all'Aggiornamento iOS 13.4, gli iPhone potranno sbloccare e accendere le automobili (del proprietario, ovviamente) grazie a CarKey. Questa nuova app/funzionalità sarà compatibile con iPhone ed Apple Watch; i dettagli citati sono stati scoperti da 9to5Mac all'interno della beta di iOS 13.4. Si tratta di una feature cui Apple sembra tenere molto, e voler investire ingenti risorse.

Secondo le informazioni contenuti nell'API, CarKey su iPhone non avrà bisogno di utilizzare Face ID dopo il pairing e la sincronizzazione iniziali. Il procedimento richiederà di installare innanzitutto l'app della macchina/vettura sul proprio iPhone, poi di scansionare l'iPhone stesso sul lettore NFC dell'automobile. Maggiori dettagli, naturalmente, arriveranno in seguito e noi vi terremo aggiornati.