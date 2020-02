iPhone 11 Pro: le radiazioni superano due volte i limiti di legge, secondo uno studio

Lo studio portato a termine da Penumbra Brands negli ultimi giorni è chiaro: le radiazioni emesse dall'iPhone 11 Pro potrebbero essere nocive per i consumatori e i possessori dei device. I risultati mostrano come superino di ben due volte i limiti federali.

I test sono stati condotti con un iPhone 11 Pro posizionato a 5mm da un manichino: l'RF Exposure Lab ha sottolineato come naturalmente la radiazione sarebbe ancora più intensa se il dispositivo di Apple fosse collocato in una tasca dell'utente (e questo è ovvio, naturalmente). Il problema è che il tasso di irradiamento è due volte superiore allo standard considerato accettabile dalle leggi statali.

Ora, la cosa migliore da fare è attendere accertamenti da parte di Apple stessa: non è la prima volta che i suoi iPhone vengono accusati ingiustamente di superare queste soglie, era già accaduto per l'iPhone 7, questione poi smentita. Noi vi riportiamo nel campo Fonte tutte le informazioni utili ed il report di FCC, ma considerate che la stessa società produce anche case e custodie protettive proprio per l'iPhone 11 Pro... che coincidenza.