Monster Energy Supercross 3 arriva su Stadia, ma costa di più che su Steam

Monster Energy Supercross 3, il gioco di cross firmato dall'italiana Milestone, è arrivato oggi anche su Stadia. Il gioco è il perfetto porting della versione PC, per questo motivo non si capisce come mai costi più che la versione Steam.



Monster Energy Supercross 3 è l'ultimo esponente della serie di giochi di cross di Milestone, il principale sviluppatore italiano con sede a Milano. Il gioco è disponile a partire da oggi su PC e console, ma anche su Stadia. La versione per il servizio di streaming di Google sembra essere identica alla versione PC, ma con una differenza sostanziale: costa 10 euro in più.



I motivi che hanno portato a questo aumento sono piuttosto oscuri: solitamente i prezzi di Stadia sono allineati con quelli di Steam. Solo Farming Simulator 19 e Final Fantasy XV non si allineano ad questa affermazione, costando rispettivamente 15 e 5 euro in più. Questa differenza di prezzo si va ad accumulare alle altre decisioni poco chiare che stanno incidendo sulla percezione del lancio di Stadia, come i giochi che raramente vanno in 4K e 60fps o alla povertà del suo catalogo.



A questi problemi si aggiunge l'arrivo di un concorrente agguerrito come Nvidia GeForce Now, da ieri disponibile in forma ufficiale. Che futuro si prospetta per il servizio di gaming in streaming di Google?