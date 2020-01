Google Stadia, quali giochi vanno in 4K e 60fps? Un sito fa chiarezza

Uno degli argomenti più controversi di Google Stadia riguarda la risoluzione e il framerate raggiungibile dai giochi presenti nel suo catalogo. In fase di presentazione, infatti, Google aveva assicurato i 4K e i 60fps coi massimi dettagli grafici su tutto il suo catalogo. Ma è davvero così? Un sito ci aiuta a fare chiarezza.



Stadiagamedb è un semplice quanto funzionale database che raccoglie tutti i giochi finora pubblicati per Google Stadia. Oltre alle classiche informazioni come il genere di appartenenza, la data di uscita e la valutazione media, questo sito ci dice qual è la risoluzione massima e il framerate massimo raggiungibili dai diversi giochi finora pubblicati.



In questo modo scopriamo che solo 8 giochi raggiungono lo "standard" di 4K60 promesso da Google e solo due di questi, Mortal Kombat 11 e Wolfenstein: Youngblood, potrebbero essere in grado di mettere alla frusta le macchine di Google. Thumper, Grid, Trials Rising, Samurai Shodown, Kine e Just Dance 2020, infatti, fanno meno testo.



Sono sette i giochi che vanno in 4K30: Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration, Ghost Recon: Breakpoint, Borderlands 3, Shadow of the Tomb Raider, Assassin's Creed: Odyssey, Attack on Titan 2: Final Battle e Metro Exodus. Farming Simulator 2019 va ad un curioso 3,5K e 60 frame al secondo.



Destiny 2 si ferma a 1080p60, mentre Final Fantasy XV e Dragon Ball Xenoverse 2 non vanno oltre un "semplice" 1080p30. NBA 2K20, uno dei giochi più criticati, è senza dati ufficiali.



Cosa ne pensate? Sapete quali sono i nuovi giochi gratis in arrivo su Google Stadia a febbraio?