Google Stadia, ecco perché non ci sono stati nuovi annunci per più di un mese

Google ha spiegato come mai sono mancati annunci relativi a Google Stadia negli ultimi quaranta giorni, ossia subito dopo il lancio della piattaforma di cloud gaming. Le critiche sono volate così in alto che sono quindi giunte anche in cima a Mountain View.



Secondo Google la mancanza di novità dal lancio è parzialmente vera, perché in realtà fornisce regolarmente aggiornamenti settimanali su Stadia, oltre a dei post di informazione mensili su Google Keyword, come ad esempio quello relativo all'arrivo di 120 nuovi giochi nel 2020, tra i quali molte esclusive.



Google capisce che gli utenti vorrebbero saperne di più, ma bisogna attendere i relativi publisher per il rilascio di informazioni. Google si occuperà invece delle esclusive di Stadia, che saranno annunciate in futuro, quando sarà il momento giusto. Del resto annunciare giochi non è una banalità e ci vuole tempo per organizzare tutto.



Che dire? Staremo a vedere. Per adesso la situazione di Stadia appare un po' morta. Va detto comunque che si tratta di una piattaforma giovane, con un grosso margine di crescita. Non crediamo che Google voglia chiuderla subito solo per una partenza un po' lenta.