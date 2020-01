Electronic Arts su Nintendo Switch: i giochi di successo sono tutti di Nintendo

Durante il suo recente resoconto finanziario, Electronic Arts ha avuto modo di parlare anche di Nintendo Switch, notando che tutti i titoli di successo per la piattaforma sono di Nintendo. La sostanza è che continuerà a supportarla in modo blando, come fatto finora.



Il ragionamento di EA non fa un piega, da questo punto di vista: il publisher è ammirato e felice per il successo di Nintendo Switch. Sa che i giocatori la amano e che molti l'hanno affiancata a una console HD. Vuole portare altri giochi su Nintendo Switch, ma è frenato dal fatto che i titoli più venduti siano sempre quelli del suo produttore hardware, cioè Nintendo. Lo spazio per tutto il resto è risicatissimo.



Come fatto notare dall'analista Daniel Ahmad, quello scelto da EA è un modo molto sottile per dire che non ha annunci relativi a nuovi giochi per Nintendo Switch. Secondo Ahamad anche la versione Switch di FIFA, che comunque sarà pubblicata anche nel 2020, rimarrà quella Legacy. Gli unici giochi di EA ad arrivare su Switch potrebbero essere degli indie pubblicati da EA e forse Apex Legends, anche se non c'è alcuna certezza.

In other words this is a very long winded way of saying:



"We have nothing to announce in terms of EA games coming to Switch" . — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) January 30, 2020