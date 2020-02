Nvidia GeForce Now disponibile in forma ufficiale, gratis o con abbonamento

Nvidia GeForce Now esce dall'ambito beta e diventa disponibile in forma completa e ufficiale su PC, Mac, dispositivi mobile e TV con Nvidia Shield, con possibilità di accedervi gratis o con abbonamento specifico.



Fondamentalmente, si amplia la possibilità di accesso rimuovendo la lista d'attesa e introducendo la membership, oltre ad ampliare funzionalità e titoli compatibili. GeForce Now è una soluzione di cloud gaming proprietaria di Nvidia, che consente di giocare in streaming a numerosi titoli per PC e sfruttando le migliori GPU presenti sul mercato, ponendosi dunque in diretta concorrenza con Google Stadia e Microsoft xCloud.



È sufficiente scaricare l'app per PC, Mac, dispositivi mobile o Nvidia Shield e registrare un account. Una volta effettuato l'accesso, sarà possibile vedere tutte le proprie librerie, qualsiasi sia lo store online di riferimento. In pratica, con GeForce Now è possibile utilizzare i giochi che possediamo su Steam o su uno degli altri store di riferimento su vari altri dispositivi utilizzando l'app e il cloud basato su server con grafica potenziata da GPU Nvidia.



GeForce NOW offre infatti tutti i vantaggi del cloud gaming: è la prima piattaforma di gioco che non dovrai mai preoccuparti di aggiornare. Update, patch e driver di gioco verranno gestiti internamente, di conseguenza potrai sempre goderti le ultime novità.



GeForce NOW è una piattaforma aperta, che consente agli utenti di "importare" i propri giochi direttamente dai migliori store. Attualmente esistono già centinaia di giochi su GeForce NOW ed il catalogo viene aggiornato ogni settimana. Qui la lista di giochi attualmente supportati. E per i giochi più datati, che potrebbero non essere così popolari come una volta, ci sono oltre mille titoli che possono essere installati singolarmente.



Ci sono due piani per accedere a Nvidia GeForce Now: Free e Founders. Il piano Free consente di accedere gratis al servizio con un accesso standard (con breve attesa) e sessioni di gioco da un'ora. Il piano Founders prevede invece un abbonamento al prezzo di 5,49 euro al mese e offre ai membri un accesso più rapido ai server, con sessioni di gioco fino a sei ore. La versione Founders della membership offe inoltre l'accesso ai giochi RTX. Il piano Founders prevede inoltre una prova gratuita di 90 giorni, seguita da un abbonamento mensile di 5,49 € per i successivi 12 mesi.



In entrambi i piani i membri possono riconnettersi al servizio immediatamente dopo la scadenza della sessione, per quante volte desiderano, e supportano streaming fino a 1080p e 60fps.



Un elemento di distinzione per GeForce Now rispetto agli altri servizi in streaming è la possibilità di sfruttare il ray tracing sul cloud. Coloro che sottoscriveranno un abbonamento Founders avranno accesso anche a giochi RTX ON come Wolfenstein: Youngblood e Metro Exodus.