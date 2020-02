Xbox Game Pass, partono ufficialmente le Quest con punti Microsoft Reward in palio

Microsoft annuncia la partenza ufficiale di Xbox Game Pass Quest, un sistema a missioni che consente di ottenere punti Microsoft Reward semplicemente giocando con i titoli del catalogo Xbox Game Pass.



Il sistema di Xbox Game Pass Quest era stato già proposto in forma di preview ma ora è stato lanciato ufficialmente, con vari aggiornamenti ed evoluzioni applicati anche in base ai feedback degli utenti. In sostanza, la variazione più importante riguarda l'estensione della possibilità di ottenere punti: finora questi erano in gran parte legati a titoli specifici, ora si sono allargati al catalogo Game Pass in generale.



In pratica, le quest sono più generiche e strutturate in base alla frequenza in giornaliere, settimanali e mensili. Vediamo quali sono le missioni previste per il mese di febbraio 2020.



Game Pass Quest giornaliere

15 punti giocando a qualsiasi gioco del catalogo Xbox Game Pass

15 punti effettuando il login all'app mobile di Xbox Game Pass