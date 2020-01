Xbox Game Pass raddoppia gli abbonati, Xbox Live record ma vendite gaming in calo nei dati finanziari Microsoft

Ottimi risultati per Xbox Game Pass e Xbox Live ma vendite in calo per la sezione gaming negli ultimi dati finanziari diffusi da Microsoft per il secondo trimestre fiscale 2020, a dimostrazione di come i servizi della compagnia siano ormai un pilastro di estrema importanza per la casa di Redmond.



A fronte di un sostanzioso calo del 21% nei ricavi complessivi della sezione gaming, dovuti anche al progressivo spostamento dell'attenzione verso la next gen e Xbox Series X, oltre a una minore quantità di giochi usciti nel periodo preso in considerazione, i servizi compensano in parte queste perdite.



Secondo quanto riferito dal CEO di Microsoft, Satya Nadella, gli abbonati a Xbox Game Pass sono più che raddoppiati in questo trimestre, nel quale si è anche registrato un nuovo record di utenti attivi su base mensile su Xbox Live.



La sezione Xbox fa registrare un -11% complessivo in termini di ricavi, mentre nel complesso i risultati di Microsoft volano con un +14% nelle entrate che arrivano a 36,9 miliardi di dollari, reddito operativo a 13,9 miliardi di dollari (+35%) e reddito netto a 11,6 miliardi di dollari.



A guidare la carica sono soprattutto Office e Cloud Azure, che dimostrano una continua crescita e spingono in alto i risultati di Microsoft.