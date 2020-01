Pokémon Spada e Scudo: vendite a 16 milioni di copie, Luigi's Mansion 3 a oltre 5 milioni

Pokémon Spada e Scudo si conferma il bestseller di Nintendo Switch per questo periodo e non solo, avendo superato i 16 milioni di copie vendute nel giro di appena un mese e mezzo, superando di gran lunga tutti gli altri giochi Nintendo del 2019 con un buon secondo posto di Luigi's Mansion 3 a oltre 5 milioni di copie.



Dalla sua uscita del 15 novembre al 31 dicembre 2019, ovvero in un mese e mezzo, Pokémon Spada e Scudo ha dunque venduto 16,06 milioni di copie in tutto il mondo, di cui 4,21 milioni solo in Giappone. Quando si diceva che il boicottaggio non ha propriamente funzionato era un eufemismo, a questo punto. Il gioco ha superato anche Pokémon Sole e Luna che aveva raggiunto i 14,69 milioni di copie su Nintendo 3DS nel trimestre di lancio ma ha raggiunto successivamente i 16,18 milioni.



È stato comunque un trimestre davvero molto positivo per le vendite software di Nintendo, con Luigi's Mansion 3 (uscito il 31 ottobre) a 5,37 milioni di copie, Super Mario Maker 2 che continua ad andare bene con 5,04 milioni e The Legend of Zelda: Link's Awakening a 4,19 milioni di copie. Le vendite software complessive per Nintendo Switch ammontano ora a 310,65 milioni di unità in tutto il mondo.