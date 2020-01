Nintendo Switch potrebbe aver superato Xbox One come vendite console, nella metà del tempo

Nintendo Switch ha superato Xbox One in termini di vendite console, stando alle proiezioni di alcuni analisti, dato impressionante se si considera che la console Nintendo è disponibile sul mercato dalla metà del tempo rispetto a quella Microsoft.



È difficile fare confronti precisi in quanto non ci sono dati ufficiali per quanto riguarda le vendite di Xbox One, vista la diversa impostazione utilizzata da Microsoft per le sue comunicazioni finanziarie, ma secondo le stime degli analisti il sorpasso di Nintendo Switch ai danni di Xbox One dovrebbe essere avvenuto durante l'ultimo trimestre del 2019.



Come riportato dal noto analista Daniel Ahmad, l'andamento di Nintendo Switch è davvero notevole. Nel grafico visibile all'interno del tweet riportato qui sotto viene mostrato il trend di vendita di Switch rispetto ad altre console Nintendo rispetto alla medesima quantità di mesi passati sul mercato e si nota un andamento simile a Nintendo DS, al di sotto di Wii ma non di molto.



In base alle stime, Nintendo Switch a oltre 52 milioni di console vendute avrebbe anche superato Xbox One, sempre per quanto riguarda i dati relativi alle console distribuite, durante l'ultimo trimestre del 2019. Come detto, il risultato è impressionante per la velocità con cui è stato raggiunto dalla console Nintendo, ovvero in 34 mesi rispetto ai 74 mesi di permanenza sul mercato da parte di Xbox One.





Also worth pointing out that according to our estimates the Nintendo Switch passed the Xbox One in hardware shipments during the holiday quarter last year.



The Xbox One is not too far behind, but it has only taken Switch 34 months to achieve what the Xbox One did in 74 months. — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) January 30, 2020