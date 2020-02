Netflix: Castlevania Stagione 3 ha una data di uscita e un poster di presentazione

La serie Netflix animata su Castlevania ha riscosso un notevole successo, tanto da far raggiungere la Stagione 3, cosa non molto frequente per le produzioni originali del servizio di streaming video, con data di uscita della Season 3 e un nuovo poster pubblicati proprio in queste ore.



Castlevania: Stagione 3 su Netflix partirà il 5 marzo 2020 e possiamo vederne un primo poster ufficiale di presentazione riportato qui sotto. Non ci sono ancora molti dettagli al riguardo, considerando che probabilmente diverse cose sono destinate a cambiare visto il finale della Stagione 2.



Ci saranno dunque nuovi personaggi ma anche alcuni ritorni, tra i quali quello di Carmilla e di Trevor Belmont, protagonista della serie. La sinossi di Castlevania 3 riporta che "Trevor Belmont, ultimo sopravvissuto della sua casata, non è più solo. Con i suoi disadattati compagni, si ritrova a lottare per trovare un modo di salvare l'umanità dall'estinzione ad opera di Dracula e del suo sinistro concilio di guerra dei vampiri".



La terza stagione di Castlevania su Netflix sarà composta da 10 episodi e vede il ritorno di Sam Deats alla regia e di Warren Ellis alla sceneggiatura e produzione, insieme a Adi Shankar, Fred Seibert e Kevin Kolde.