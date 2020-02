Call of Duty: Modern Warfare, Stagione 2: data di uscita e ritorno di un personaggio celebre

Call of Duty: Modern Warfare otterrà la sua Stagione 2 presto in base alla data di uscita contenuta nel nuovo teaser pubblicato da Infinity Ward, che peraltro conferma il ritorno di un personaggio molto conosciuto nella serie in questione, ovvero Ghost.



La Stagione 2 di Call of Duty: Modern Warfare partirà l'11 febbraio e conterrà dunque anche Ghost tra gli Operatori disponibili, in base a quanto è possibile vedere nel breve video teaser allegato al tweet pubblicato da Infinity Ward nelle ore scorse. A dire il vero, è un po' che si parla del possibile ritorno di Ghost, con gli sviluppatori che avevano già disseminato diversi indizi al riguardo ma a questo punto la questione è ufficiale.



Nel caso non bastasse il teschietto presente nel messaggio, durante l'animazione lampeggia la scritta "Ghost Confirmed" tra gli operatori disponibili nella Stagione 2 di Call of Duty: Modern Warfare e infine possiamo vedere anche la sua tipica maschera riflessa sullo schermo.



Ghost è un personaggio fondamentale di Call of Duty: Modern Warfare 2 ed è diventato facilmente uno dei preferiti in assoluto nella serie Call of Duty. Il video sembra anticipare anche altri elementi della Stagione 2 di Call of Duty: Modern Warfare, come una nuova ambientazione industriale che potrebbe avere a che fare con la mappa Rust e un misterioso nuovo "weapon system" menzionato nell'animazione.