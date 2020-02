Call of Duty: Modern Warfare, 1,6 milioni di dollari raccolti per l'Australia

Call of Duty: Modern Warfare ha raccolto 1,6 milioni di dollari per le vittime degli incendi in Australia grazie al DLC appositamente preparato da Activision, l'Outback Relief Pack.



"I giocatori di Call of Duty di tutto il mondo si sono uniti per fornire il proprio supporto rispetto a questa terribile tragedia", ha dichiarato Byron Beede, general manager ed executive vice president di Call of Duty presso Activision. "Vogliamo ringraziare tutti per la loro generosità, e non vediamo l'ora di poter trasformare queste donazioni in aiuti concreti."



"Grazie ai fan e alla nostra community. È grazie a voi che è nato l'Outback Relief Pack. A nome di tutti i componenti dello studio, vi ringraziamo per il supporto", ha dichiarato invece Patrick Kelly, co-studio head e creative director di Infinity Ward. Tutti i ricavati della vendita del DLC verranno devoluti per la causa, inclusi quelli provenienti dal precedente Outback Pack.



"Questo è stato uno straordinario gesto di generosità da parte di Activision e dell'ampia community di Call of Duty, e noi di Direct Relief ne siamo profondamente grati", ha detto infine Thomas Tighe, presidente e CEO dell'organizzazione. "Ancora più importante è il fatto che questo incredibile supporto si tradurrà in aiuti concreti per le persone in difficoltà in Australia."