PlayStation Now febbraio 2020, i nuovi giochi PS4 aggiunti al catalogo da Sony

PlayStation Now vede l'arrivo a febbraio 2020 di tre nuovi giochi PS4, non ancora annunciati ufficialmente da Sony ma già disponibili nel catalogo del servizio streaming.



Si tratta di Cities: Skylines, The Evil Within e LEGO Worlds. Solo il primo titolo si pone come una new entry a tempo limitato e verrà rimosso fra tre mesi, mentre gli altri due resteranno sulla piattaforma in via permanente.



PlayStation Now Febbraio 2020