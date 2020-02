Capcom, incassi record grazie a Monster Hunter: World e Resident Evil 2

Capcom ha totalizzato incassi record per i primi nove mesi del 2019 grazie alle vendite digitali di Monster Hunter: World, Resident Evil 2 e Devil May Cry 5.



Se infatti il dato relativo alle vendite è calato del 13,6% rispetto all'anno precedente, i profitti sono cresciuti del 37,1%: si tratta del miglior risultato di sempre per questo periodo dell'anno nella storia di Capcom.



Nello specifico dei prodotti, le vendite di Monster Hunter: World sono state definite "solide" dalla casa di Osaka, mentre Resident Evil 2 e Devil May Cry 5 appaiono "in salute".



Dai dati emerge come anche Capcom stia prestando sempre più attenzione al formato digitale, pur consapevole del valore del retail e delle edizioni speciali dei propri giochi, tanto da aprire un punto vendita apposito nello Shibuya Parco, a Tokyo.