Capcom: oltre Dino Crisis registrati anche Mega Man, Breath of Fire, Power Stone e altri

Capcom sta effettuando delle registrazioni di massa dei propri trademark, per motivi ancora sconosciuti ma con riferimenti a giochi di grande interesse come Mega Man Legends, Breath of Fire, Power Stone e altri.



Il tutto è partito con la segnalazione Dino Crisis e Darkstalkers, per i quali Capcom aveva depositato nuovi trademark nei giorni scorsi, ma nel frattempo sono emersi parecchi altri titoli che hanno ricevuto un trattamento simile da parte della compagnia nipponica.



Tra i vari titoli nuovamente registrati ci sono dunque diversi classici noti appartenenti al catalogo passato di Capcom e una manovra così ampia, se da una parte apre ulteriori possibilità, dall'altra sembra evidenziare come si tratti semplicemente di una mossa cautelativa per difendere i propri interessi sui brand registrati in passato.



È insomma difficile che queste registrazioni di trademark corrispondano a un possibile ritorno sul mercato dei giochi in questione, come si ipotizzava per Dino Crisis, che si è ricavato ormai uno spazio fisso nelle voci di corridoio. In ogni caso, la questione dimostra ovviamente un certo interesse di Capcom nel mantenere il controllo sui brand in questione.



Vediamo dunque i titoli per cui sono stati rinnovati recentemente i trademark da Capcom:

Bionic Commando

Breath of Fire

Makaimura Gaiden (Ghosts 'n Goblins)

Moero! Justice Gakuen (Project Justice)

Power Stone

Rockman (Mega Man)

Rockman DASH (Mega Man Legends)

Shiritsu Jasutisu Gakuen (Rival Schools)

Strider Hiryu (Strider)

Vampire Savior (Darkstalkers 3)