Pokémon Spada e Scudo: arrivano i Digimon, attraverso una mod

Qualcuno ha inserito i Digimon all'interno di Pokémon Spada e Scudo, ottenendo anche dei risultati notevoli, grazie a una mod elaborata per il gioco su Nintendo Switch che riesce a effettuare, sebbene in maniera non ufficiale, l'inatteso cross-over.



D'altra parte, il terreno per un incontro del genere ci sarebbe, visto che le due serie sono sostanzialmente due interpretazioni parallele dello stesso tema, o quasi. Visto che in molti metterebbero tranquillamente Pokémon e Digimon insieme, il modder Hallow ha deciso di mettere questo desiderio in pratica con la sua mod.



Come visibile su Game Banana, la mod in questione modifica le skin della famiglia di Charmander in Pokémon Spada e Scudo trasformando tali creature in Agumon e derivati. In questo modo è dunque possibile avere Agumon, Greymon, MetalGreymon e WarGreymon all'interno di Pokémon Spada e Scudo.



Ovviamente, si tratta solo di una sostituzione superficiale della skin dei vari personaggi, dunque i vari Agumon si ritrovano comunque ad avere le stesse animazioni, comportamenti e mosse dei Charmander. La questione ha senso fino a un certo punto, ma è certo curioso poter vedere dei Digimon all'interno di Pokémon Spada e Scudo, una specie di follia finalmente realizzata, almeno in parte.