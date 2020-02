Call of Duty: Modern Warfare in testa alle classifiche inglesi

Call of Duty: Modern Warfare ha ripreso la testa delle classifiche inglesi, seguito da FIFA 20 e da un sorprendente Mario Kart 8 Deluxe, in giro ormai da tre anni. Va notato che molti titoli di Nintendo Switch erano andati esauriti nel periodo natalizio. Ora che sono tornati nei negozi, sono riapparsi anche in classifica.



Ad esempio Ring Fit Adventure, riapparso in settima posizione con un incremento nelle vendite dell'822%. Stesso discorso per la versione Switch di Minecraft, la settimana scorsa fuori dalla top 40 e ora sesta in classifica con un aumento delle vendite del 197%.



In totale, nella top 40 ci sono ben 15 giochi per Nintendo Switch, segno ulteriore che la console di Nintendo ha fatto grande presa nel Regno Unito.



Male invece il debutto di Journey to the Savage Planet, fermatosi in 34° posizione, mentre il debutto in formato fisico di Blair Witch è ancora più in basso, ossia in 40° posizione. Considerate comunque che si parla di vendita di copie fisiche ed entrambi i titoli potrebbero essere andati meglio in digitale, il primo per la sua natura di sparatutto cooperativo, il secondo perché uscito mesi prima negli store online.

Sett. scorsa Questa sett. Titolo 1 1 Call of Duty: Modern Warfare 5 2 FIFA 20 4 3 Mario Kart 8 Deluxe 3 4 Grand Theft Auto V 6 5 Star Wars Jedi: Fallen Order 25 6 Minecraft (Switch) - 7 Ring Fit Adventure 8 8 Luigi's Mansion3 2 9 Dragon Ball Z: Kakarot 10 10 The Legend of Zelda: Breath of the Wild