GTA 6, la mappa di gioco con tutte le città della serie ipotizzata da un utente

Un fan della serie GTA ha realizzato l'ipotesi di una mappa di GTA 6 con mescolate tutte le città visti nei precedenti capitoli. Vi ricordiamo che GTA 6 non è stato ancora neanche annunciato, quindi si tratta di un mero tributo.



La mappa di holidayonion, così si chiama il suo autore, comprende Liberty City (New York) e Vice City (Miami) sulla costa est, e Los Santos (Los Angeles) e San Fierro (San Francisco) sulla costa ovest. Sostanzialmente è un ammucchiamento di tutti i GTA usciti finora. Ovviamente si tratta di una mappa completamente irrealistica e non aspettatevi di vederla davvero in GTA 6. Comunque è un lavoro interessante, perché distribuisce i luoghi della serie in un continente immaginario, aggiungendo anche delle città inedite come New Orleans, Houston, Dallas, Denver, Seattle / Portland. Stranamente mancano città grosse come Chicago e Atlanta, e altre importantissime come Washington. Evidentemente l'autore non ha ritenuto importante inserirle nei suoi Stati Uniti di GTA immaginari.



Per il resto vi ricordiamo che GTA 6 dovrebbe essere in sviluppo presso Rockstar Games e che ormai è oggetto di indiscrezioni continue, molte delle quali completamente false.