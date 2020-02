Giochi PS4: Zombie Army 4: Dead War e Monster Energy Supercross 3 (settimana 3 febbraio 2020)

Una nuova settimana comincia su PlayStation 4, ed è dunque arrivato il momento di dare un'occhiata a tutti i giochi in uscita dei prossimi sette giorni, a partire proprio da oggi, lunedì 3 febbraio 2020. Pronti? Via: prendete i portafogli e segnate le date.

Si comincia da Zombie Army 4: Dead War, che sbarcherà su PlayStation 4 domani, martedì 4 febbraio 2020. Il nostro provato di Zombie Army 4: Dead War è già disponibile, ma un piccolo riassuntino fa sempre bene: "Zombie Army 4: Dead War è il nuovo episodio della serie sviluppata da Rebellion. Le orde di Hitler sono tornate in questo agghiacciante sparatutto dai creatori di Sniper Elite 4! Nemici abominevoli, armi epiche e una nuova durissima campagna da 1-4 giocatori ti attendono nell'Europa degli anni '40, mentre combatti per salvare l'umanità dall'Armageddon!"

Sempre a partire da domani, sarà disponibile su PlayStation 4 anche Monster Energy Supercross 3 - The Official Videogame. "Monster Energy Supercross 3 - The Official Videogame è il nuovo episodio della serie sviluppata da Milestone. Il videogame ufficiale del Campionato Monster Energy AMA Supercross è tornato. Tutto è ufficiale, dai team al compound. Monster Energy Supercross 3 è l'esatta replica del mondo del Supercross".

Ecco qui di seguito, in un pratico elenco, tutti i giochi in uscita su PlayStation 4 della settimana del 3 febbraio 2020, ordinati per data di lancio. Avete intenzione di acquistare un titolo in particolare? Nessuno di quelli proposti vi interessa? Fatecelo sapere nel campo dedicato ai commenti.