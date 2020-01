Zombie Army 4: Dead War provato su PS4

Zombie Army 4: Dead War farà il proprio debutto a breve e abbiamo provato la versione finale del gioco su PS4 per capire quanti e quali passi in avanti siano stati compiuti dalla serie targata Rebellion a pochi giorni dal lancio ufficiale su PC, PlayStation 4 e Xbox One.



Nel caso non lo sapeste, il franchise in questione si pone come uno spin-off di Sniper Elite ambientato in un universo alternativo in cui Hitler, messo alle strette alla fine della seconda guerra mondiale, decide di giocare un'ultima, terribile carta.

Il Fuhrer usa infatti le conoscenze dell'occulto acquisite dal Terzo Reich per dar vita al più potente esercito che si sia mai visto, quello composto da feroci non-morti. Così le migliaia e migliaia di nazisti uccisi si rialzano, quale che fosse il loro stato di decomposizione, e attaccano gli esseri umani nel tentativo di divorarne le carni.



Lo stesso Hitler si trasforma in una creatura demoniaca e viene sconfitto da Karl Fairburne e dai suoi compagni, come riassunto nella sequenza introduttiva di questo nuovo capitolo, ma ciò purtroppo non ferma l'incessante avanzata degli zombie.