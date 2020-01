PS5 e Xbox Series X, ecco le caratteristiche più importanti richieste dai giocatori

PS5 e Xbox Series X porteranno una buona dose di evoluzioni nel panorama videludico, ma quali sono le caratteristiche che sono considerate più importanti dalla maggior parte dei giocatori?



Per rispondere a questo quesito, ISFE e Ipsos MORI's GameTrack hanno diffuso un sondaggio a 8.000 videogiocatori di età compresa tra 11 e 64 anni e residenti in Regno Unito, Germania, Spagna, Francia e Italia, dal quale sono emerse le caratteristiche più richieste, ovviamente in base al campione di utenti in esame, ma essendo questo parecchio ampio il sondaggio può essere considerato molto indicativo.



L'aspetto più importante è la "grafica migliore", che è stata scelta come caratteristica principale di PS5 e Xbox Series X dal 68% dei giocatori, percentuale che diventa il 78% per coloro che sono utenti solo console. A breve distanza, tuttavia, si piazza un'altra caratteristica piuttosto inattesa: "tempi di caricamento più brevi", per quanto riguarda i giochi digitali, emerge con il 63%, a dimostrazione di come sia Sony che Microsoft abbiano evidentemente fatto centro concentrandosi su questo aspetto (oppure, viceversa, il fatto che le prime informazioni si siano concentrate su questo aspetto l'ha fatto emergere come una delle richieste principali?) che raggiunge il 71% tra gli utenti esclusivamente console.



Nonostante l'attenzione alla grafica, la risoluzione 8K risulta meno importante, richiesta dal 40% dei giocatori, meno di altre caratteristiche come la possibilità di giocare in streaming (44%), presenza della retrocompatibilità (48%) e della possibilità di utilizzare supporti fisici (47%).



Piuttosto in basso il supporto per la VR, richiesto solo dal 37% degli intervistati, mentre poco sopra, al 38%, c'è la richiesta di una modalità portatile per le console, probabilmente sullo stile di Nintendo Switch, anche se questa è un'eventualità decisamente remota per le altre console.