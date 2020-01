Nintendo Switch Pro: data di uscita e GPU Nvidia Volta in base a nuove voci di corridoio

Nuove voci di corridoio su Nintendo Switch Pro ravvivano l'idea che la compagnia nipponica sia in procinto di lanciare una versione più potente della sua console, con data di uscita piuttosto vicina in base a quanto riferito dalla Corea del Sud, con indiscrezioni che parlano anche della nuova GPU Nvidia Volta che starebbe alla base della console.



In base a quanto riferito da queste voci di corridoio, dunque informazioni assolutamente non confermate, Nintendo Switch Pro potrebbe arrivare sul mercato già nel 2020. La nuova console non dovrebbe utilizzare il Tegra X1 bensì un nuovo SoC Tegra, questa volta basato su GPU con architettura Nvidia Volta. Questo porta a pensare che il system on chip del nuovo Nintendo Switch possa essere il Tegra Xavier, caratterizzato da CPU octa-core Carmel, con GPU appartenente alla generazione Volta e con processo produttivo a 12nm.



Non si tratterebbe dunque proprio di un balzo verso la next gen ma comunque di una notevole evoluzione rispetto al Nintendo Switch standard. In base ai dati diffusi su Xavier, la GPU è in grado di raggiungere 1,4 TeraFLOPS di potenza con 512 CUDA Core e frequenza a 1.100 MHz, sempre che il SoC non venga eventualmente modificato appositamente per la console.



Tali dati corrispondono più o meno alla potenza di una Xbox One S, che in ogni caso rappresenta un passo avanti rispetto al livello attuale di Nintendo Switch, anche se per le console della casa di Kyoto sappiamo quanto questi discorsi lascino il tempo che trovano.