Xbox Series X: velocità e caratteristiche dell'SSD emergono da alcuni indizi

Un indizio getta nuova luce sulla velocità e le potenziali caratteristiche dell'SSD utilizzato da Xbox Series X per l'archiviazione e la gestione dei dati, a partire dalla presenza di un controller Phison per la memoria flash.



Che Xbox Series X potesse utilizzare SSD PCIe 4.0 di Phison era già emerso nei giorni scorsi ma ora c'è una sorta di conferma sulla presenza di un particolare controller in base a quanto riferito dalla pagina LinkedIn di Jerry Lou, software engineer presso la compagnia, che specifica di aver lavorato al controller di memoria presente in "Xbox Scarlett".



In base a quanto si legge, Lou è colui che ha progettato il potente PS5016-E16, la prima soluzione PCIe Gen4x4 per SSD NVMe, oltre al PS5019-E19, una soluzione analoga per il controllo della memoria "PCIe Gen4x4 per SSD NVMe installata in Xbox Scarlett", che ha peraltro la caratteristica di essere priva di DRAM.



In base a questo, possiamo dedurre che l'SSD di Xbox Series X possa raggiungere la velocità di 3.75GB al secondo come banda dati in lettura e scrittura sequenziale, con 440.000 IOPS (operazioni di input/output al secondo) in lettura e 500.000 IOPS in scrittura. Se si considera che la velocità media di un hard disk meccanico a 5400RPM come quello presente in Xbox One è pari a circa 100MB/sec si capisce come la nuova console sia esponenzialmente più veloce di quest'ultima per quanto riguarda le operazioni di gestione dei dati.



Il Phison PS5019-E19T è un chip in grado di gestire la memoria flash a questa velocità mettendola direttamente in comunicazione con la CPU, peraltro a quanto pare senza l'utilizzo della DRAM, cosa che potrebbe portare a una riduzione dei costi in termini di produzione ma senza andare a inficiare la velocità dell'SSD.