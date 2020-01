Xbox Series X utilizzerà SSD PCIe 4.0 di Qunlian?

Xbox Series X potrebbe montare dei velocissimi SSD PCIe 4.0. Secondo gli ultimi report circolanti in rete Microsoft avrebbe stretto un accordo con Qunlian un'azienda in grado di fornire gli "SSD NVMe velocissimi" che dovrebbero far parte della nuova console.





Secondo Digitimes, Microsoft avrebbe siglato un accordo con Qunlian per essere l'azienda fornitrice degli SSD che saranno montati all'interno di Xbox Series X. Quasi certamente si tratterà della versione PCIe 4.0, capace di raggiungere una velocità di 7GB/s.



Si tratterebbe dell'identikit perfetto per quel SSD NVMe "ultraveloce" che dovrebbe essere equipaggiato all'interno della console. Questo, unito al processore AMD Zen2 e alla GPU di nuova generazione dovrebbe garantire tempi di caricamento quasi istantanei in grado di gestire ambienti complessi in tempo reale e senza interruzioni.