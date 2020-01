Horizon Zero Dawn 2 potrebbe avere il multiplayer, in base ad un annuncio di lavoro

Horizon Zero Dawn 2 potrebbe contenere anche una modalità multiplayer, al contrario del primo capitolo, in base a quanto emerge dagli annunci di lavoro pubblicati da Guerrilla, forse proprio per portare a termine lo sviluppo del gioco in questione.



Ovviamente, l'annuncio in questione non parla chiaramente di Horizon Zero Dawn 2, visto che il gioco non è stato ancora annunciato ufficialmente da Sony, ma si parla di un "epico gioco open world" che fa ovviamente pensare al secondo capitolo del celebre titolo Guerrilla, che secondo molti potrebbe fare parte della lineup di PS5.



L'annuncio riguarda un senior game programmer, che abbia esperienza in campo multiplayer. Il fatto che venga specificata questa caratteristica per il candidato ricercato fa pensare che questa esperienza in ambito multiplayer debba essere messa all'opera all'interno dell'eventuale Horizon Zero Dawn 2 con una nuova modalità di questo tipo.



Tra le altre caratteristiche menzionata per il gioco troviamo peraltro la presenza di "armi a distanza e corpo a corpo, meccaniche di combattimento ed esplorazione", tutti elementi che rafforzano l'idea che possa trattarsi di Horizon Zero Dawn 2 anche se le informazioni sono estremamente vaghe.