Half-Life: Alyx, Valve: è pronto e non subirà alcun ritardo

Half-Life: Alyx è pronto e non subirà alcun ritardo, stando a quanto dichiarato da Valve in un AMA su Reddit. Attualmente è giocabile dall'inizio alla fine ed è in fase di rifinitura e di pulizia dai bug, ma niente che possa causarne il rinvio.



Valve sta infatti finendo di sistemare l'ultima scena e più persone all'interno dello studio hanno già finito Half-Life: Alyx più volte. Insomma, il tanto temuto 'Valve Time', di cui si è parlato durante l'AMA, in questo caso non ha prodotto effetti indesiderati. Anzi, li ha prodotti, ma prima dell'annuncio del gioco stando a quanto raccontato, così da non pesare sull'attesa dei giocatori. Valve sembra quindi aver fatto le cose per bene e non dovrebbero esserci sorprese da qui a marzo 2020.



Nel corso dello stesso AMA, Valve ha anche promesso che diramerà altri video del gioco da qui al lancio per mostrare il gameplay e le caratteristiche specifiche della realtà virtuale, quelle che rendono impossibile giocarci senza un visore VR.



Prima di congedarci vi ricordiamo che attualmente la serie Half-Life è giocabile gratuitamente su Steam, proprio per festeggiare il lancio di Half-Life: Alyx.