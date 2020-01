Half-Life Collection free-to-play su Steam fino al lancio di Half-Life: Alyx

Stando a un messaggio di Valve spedito agli utenti Steam, la Half-Life Collection sarà resa free-to-play fino al lancio di Half-Life: Alyx. Si tratta di una delle trovate di marketing pensate da Valve per lanciare il gioco.



Come notato da PC Gamer, per ora non c'è alcuna Half-Life Collection su Steam, ma c'è una Half-Life Complete. Purtroppo la pagina dell'evento è stata momentaneamente rimossa e ora mostra solo un messaggio d'errore.



La Half-Life Collection dovrebbe includere Half-Life con relative espansioni e Half-Life 2 con Episodio 1 e 2. Chissà se saranno inclusi anche titoli di terze parti avallati da Valve come Black Mesa (improbabile, ma sperare non costa nulla).



Per il resto vi ricordiamo che Half-Life: Alyx sarà disponibile a marzo. Si tratta di un gioco esclusivo per visori VR, quindi ne dovete prendere uno se volete giocarci.