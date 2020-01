Fairy Tail, facciamo un giro per Magnolia

Vediamo questo nuovo filmato di Fairy Tail, rilasciato dal publisher Koei Tecmo e dallo sviluppatore Gust, che ci porta a fare un giro per Magnolia, la città dove ha sede la gilda dei maghi che dà il titolo al gioco e alla serie giapponese tutta.



L'interno della gilda e la città sono state ricreate con grande ricchezza di dettagli. Il video ci consente di vedere in azione (non in combattimento) anche alcuni dei personaggi principali, ossia Natsu, Lucy e Wendy, tre maghi di Fairy Tail. Purtroppo dal video non si riescono a trarre grosse informazioni sull'interattività degli ambienti, quindi prendetelo soltanto come un breve tour.



Per il resto vi ricordiamo che la data d'uscita di Fairy Tail è stata fissata per 19 marzo 2020 per PC (su Steam), PS4 e Nintendo Switch in Europa e Giappone. Gli amici residenti in America del Nord dovranno attendere invece il giorno dopo per poterci giocare.