Frostpunk: The Last Autumn disponibile, con trailer

11 bit studis ha pubblicato Frostpunk: The Last Autumn, la prima espansione del suo pluripremiato strategico survival, che quindi è disponibile da oggi. Si tratta di un pacchetto che in realtà fa da prequel al gioco vero e proprio, raccontando cos'è accaduto prima della catastrofe.



Leggiamo la descrizione ufficiale, con i relativi punti di forza di Frostpunk: The Last Autumn, ma non prima di avervi segnalato che in testa alla notizia trovate il trailer di lancio.



L'ultimo autunno rappresenta un punto di svolta nell'universo di Frostpunk: qui vengono rivelati gli angosciosi eventi avvenuti presso il Sito 113 e le difficoltà riscontrate durante la costruzione del generatore prima che gli strati di gelo avviluppassero la Terra. Questa espansione prequel va ad ampliare l'universo di Frostpunk aggiungendo una nuova ambientazione, nuove leggi, una nuova serie di edifici e tecnologie uniche: tutti elementi che ti consentiranno di plasmare la città e la sua comunità in modi non convenzionali. Alla guida di un gruppo di specialisti che lavorano a uno dei ritrovati tecnologici più avanzati e strabilianti del mondo, il generatore, dovrai adattare le tue scelte strategiche a circostanze eccezionali. Nelle vesti di leader del Sito 113, dovrai augurarti il meglio, ma prepararti per il peggio. Per la Regina e per il Paese!