Dr Disrespect attacca BadBunny per la controversia sugli abbonati

Il Dr Disrespect ha attaccato la collega streamer BadBunny per la controversia sugli abbonati. In una trasmissione del 18 gennaio la ragazza si è lamentata con il suo pubblico di non ricevere abbastanza donazioni e abbonamenti, affermando di stare praticamente lavorando gratis.



Visto il polverone sollevato, quel volpone del Dr Disrespect ne ha approfittato per farne la parodia, preparando uno sketch in cui l'ha palesemente imitata. Nella clip possiamo vederlo a bordo della sua auto al telefono con il suo manager che si lamenta di non aver ricevuto abbonamenti al canale dopo una trasmissione di ben 10 minuti. Molte delle frasi dello sketch riprendono alcune delle cose dette da BadBunny, come "io non lavoro gratis", o la critica al pubblico che non vuole pagarlo.



Lo sketch si conclude con un Dr Disrespect incredulo che finge di non sapere che fosse live da un bel po', quindi arrivano le scuse di rito, sempre volutamente parodistiche e, infine, un'altra telefonata con il manager in cui ripete le lamentele di cui sopra e a cui chiede di trovare un modo per far pagare ogni singolo spettatore del suo canale.



Insomma, un vero scontro tra giganti del pensiero contemporaneo. Manca solo Ninja che dice qualcosa (qualsiasi cosa) e la giornata può dirsi conclusa in bellezza.