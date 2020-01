Hideo Kojima ha fatto un tablet LCD per scrivere e disegnare

Hideo Kojima ha realizzato un tablet personalizzato a tema Kojima Productions per scrivere e disgnare. L'uomo reso famoso dalla saga Metal Gear e dal recente Death Stranding per PS4, sognava da anni di poter realizzare qualcosa del genere, almeno stando a quanto dice.



Il tablet di Kojima è un piccolo apparecchio con uno schermo LCD e un'alloggiamento per la penna posto nella parte superiore. Nella parte posteriore possiamo vedere la mascotte di Kojima Productions con lo slogan 'From Sapiens to Ludens', mentre il logo si trova nella parte frontale, in basso a destra. Sempre in basso, ma centralmente, si trova un pulsante che serve a cancellare il disegno e a tornare alla schermata principale dell'apparecchio.



Nelle foto allegate ai tweet che si trovano in fondo alla notizia possiamo vedere il tablet di Kojima Productions usato dal maestro Yoji Shinkawa per disegnare un ritratto di Sam Bridges, il protagonista di Death Stranding.



Sarà messo in vendita? Kojima non ha detto nulla in merito, ma pare che sia semplicemente un apparecchio realizzato a uso interno. Comunque sia mai dire mai, se la richiesta sarà elevata, perché no?





I just wanted to make this, Kojima Productions writing tablet. This is a sample, I let Yoji to draw for testing. pic.twitter.com/kS5kPvN3bn — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) January 16, 2020