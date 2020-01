Godfall, l'esclusiva PS5 in un nuovo gameplay: saprà conquistare i giocatori?

Godfall è stato protagonista di un trailer del gameplay inedito, trafugato e apparso online in via non ufficiale, che rivela tanti nuovi dettagli sull'attesa esclusiva per PS5 (e PC) e aumenta non di poco le aspettative dei giocatori in vista del lancio, che avverrà in concomitanza con la prossima console Sony.



Pur essendo tratto da una build di diversi mesi fa, il video di Godfall sembra poggiare su basi tecniche molto solide, che tuttavia vedranno l'aggiunta di un'effettistica sostanzialmente più sofisticata da qui all'uscita, in particolare per quanto concerne l'introduzione del ray tracing.



A destare maggiore interesse non è tuttavia l'aspetto puramente estetico del titolo di Counterplay Games, bensì le meccaniche action RPG che è possibile scorgere durante i combattimenti, a quanto sembra molto più vicine all'esperienze degli hunting game e dei soulslike che non alla filosofia del looter slasher, ma è del tutto legittimo il tentativo di dar vita a un nuovo filone.



La possibilità di agganciare i bersagli e il multiplayer cooperativo per tre partecipanti rendono il gioco per molti versi simile a Monster Hunter, sebbene la mancanza dell'interfaccia nel filmato impedisca di capire se le manovre verranno regolate dal tradizionale indicatore della stamina, come immaginiamo, oppure avranno una vocazione più immediata e arcade.



Propendiamo tuttavia per la prima ipotesi, con duelli tanto spettacolari quanto impegnativi che, una volta portati a termine, lascino sul terreno il prezioso loot che il nostro personaggio potrà raccogliere ed equipaggiare, fatto di componenti per l'armatura e nuove armi, ognuna dotata di combo e mosse peculiari.



Nei prossimi mesi Godfall verrà presentato in maniera più completa e avremo dunque una risposta alle nostre domande, ma non c'è dubbio che i materiali trafugati abbiano rilanciato alla grande la popolarità della produzione targata Gearbox Software, nell'attesa che la line-up di lancio di PS5 prenda forma.



Che ne pensate dell'ultimo video di Godfall? Vi aspettate un sistema di combattimento dotato di un certo spessore o un'esperienza più leggera, focalizzata sui numeri del loot piuttosto che sull'impegno necessario per ottenerlo? Tecnicamente la build mostrata corrisponde alla vostra idea di grafica next-gen? Parliamone.