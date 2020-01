Cyberpunk 2077, la linea Funko Pop introduce un personaggio inedito

La linea funko pop ufficiale di Cyberpunk 2077 ha svelato un personaggio inedito, tal Takemura, di cui non si sa praticamente nulla. Probabilmente i piani iniziali di CD Projekt Red erano di parlarne con il materiale promozionale pre-lancio, ma il rinvio del gioco ha rovinato tutti i piani lasciando però dei buchi come questo.



La linea funko pop di Cyberpunk 2077 include due versioni di V maschio, una di V femmina, e due di Johnny Silverhand, il personaggio interpretato da Keanu Reeves. Takemura è stato svelato a parte e non ci sono informazioni in merito al suo ruolo all'interno della storia del gioco. Certo, se gli hanno dedicato un funko pop, deve trattarsi di un personaggio importante, altrimenti non si spiega.



Per il resto vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 è stato recentemente rimandato a settembre, nel senso che uscirà il 17 settembre 2020 su PC, Xbox One e PS4.