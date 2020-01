Project xCloud: Halo, Destiny 2, The Surge e altri giochi aggiunti al catalogo

Project xCloud ha visto oggi l'arrivo di Halo: The Master Chief Collection, Destiny 2, The Surge e diversi altri giochi che sono entrati a far parte del catalogo della piattaforma streaming.



Sembra dunque procedere molto speditamente il programma preview di Project xCloud, che consente agli utenti di testare in anteprima il servizio in vista del lancio ufficiale.



Ecco di seguito la lista completa dei titoli appena aggiunti al catalogo di xCloud:



Batman: The Enemy Within - The Complete Season

Batman: The Telltale Series - The Complete Season

Civilization 6

Destiny 2

Gonner - Blueberry Edition

Halo: The Master Chief Collection

Kingdom Two Crowns

Portal Knights

SuperHot

Sparklite

The Surge

The Wolf Among Us

Tracks - The Train Set Game

Train Sim World 2019

Wasteland 2: Directors Cut