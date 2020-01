DOOM Eternal: il crunch è inevitabile ma si può gestire, spiega il producer

DOOM Eternal ha richiesto periodi di crunch per gli sviluppatori di id Software, tuttavia il fenomeno si può gestire in qualche misura: lo ha spiegato l'executive producer del gioco, Marty Stratton.



"Abbiamo dovuto effettuare un duro crunch durante gran parte dello scorso anno", ha detto Stratton parlando della lavorazione di DOOM Eternal. "In pratica ci sono delle fasi: un gruppo è in crunch così che quello successivo possa organizzarsi al meglio, e quando sono pronti tocca a loro impegnarsi di più."



"Cerchiamo di rispettare al massimo le tempistiche dei nostri sviluppatori e le loro vite private. Abbiamo delle persone davvero appassionate che in pratica scelgono di lavorare di più in molti casi: è una bella cosa perché vogliono che il gioco sia perfetto. Ci teniamo a soddisfare le nostre stesse aspettative e quelle degli utenti."



Per saperne di più sul nuovo capitolo della serie sparatutto prodotta da Bethesda, date un'occhiata al nostro provato di DOOM Eternal.